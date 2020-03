Esce dal pancione della madre ma muore qualche ora dopo. La procura di Nocera Inferiore ha avviato un'indagine sul decesso di un neonato, nato prematuro nella serata di venerdì scorso. La famiglia, giunta in ospedale all'Umberto I, proveniva da un paese del Napoletano. Il bimbo era stato fatto nascere presso il reparto di Ginecologia, poi trasferito d'urgenza in ragione di una serie di complicazioni accertate poco prima, presso il reparto di terapia intensiva neonatale. La nascita è avvenuta a poco più di 35 settimane. Le condizioni del bimbo sarebbero apparse però critiche sin dal primo momento, mentre inutili si sono rivelati i tentativi dei medici di rianimarlo, nei minuti successivi al parto. Il neonato pare avesse un'infezione e problemi a diversi organi.



Sull'episodio è stata presentata una denuncia dalla famiglia del piccolo, recepitata dai carabinieri, delegati a indagare per conto della Procura nocerina. Il primo step sarà quello del sequestro della cartella clinica, poi si cercherà di raccogliere informazioni su tutto il periodo di gravidanza della madre. Il corpicino del piccolo è stato invece trasferito in obitorio per l'autopsia, che certamente sarà conferita nei prossimi giorni dal sostituto procuratore di turno. Starà ora solo alla consulenza medica accertare presunte responsabilità nell'operato dei medici, individuando le cause della morte e il perchè di un parto anticipato, oltre alla verifica del corretto comportamento di tutto il personale sanitario che ha avuto in gestione la mamma, come paziente, e poi il piccolo. Un lavoro che richiederà molto tempo, come previsto dalla legge, con tutti i passaggi obbligatori da effettuare da parte dell'autorità giudiziaria, per stabilire se sia trattato o meno di un caso di malasanità. © RIPRODUZIONE RISERVATA