Martedì 2 Gennaio 2018, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 11:47

Cambia la viabilità nel popoloso quartiere di Cicalesi a Nocera Inferiore. Da questa mattina, gli operai del Comune e gli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante Contaldi stanno applicando le nuove disposizioni stradali su via D'Alessandro, principale snodo viario tra il centro città e la periferia e principale collegamento con lo svincolo Nocera-Pagani dell'autostrada A30.Da questa mattina va in vigore il senso unico di marcia nel tratto di via D'Alessandro che va da via Napoli all'intersezione con via Antonio De Curtis e via Domenico Cicalese. Gli automobilisti diretti in centro città dalla periferia o, appunto, dallo svincolo autostradale, dovranno percorrere via Fiuminale, immettendosi in seguito su 1^ Traversa Macinati e, infine, percorrendo via Giovambattista Scalfati, nella zona del distaccamento nocerino dei Vigili del Fuoco.