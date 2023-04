Nocera Inferiore, donna trovata morta in casa: si indaga

Una donna senza vita, questo quanto scoperto in una casa in via Isaia Gabola a Nocera Inferiore. La scoperta del corpo nel pomeriggio, intorno alle 16.00. A lanciare l'allarme è stato un assistente sociale che seguiva la donna, che pare non avesse avuto risposte o riscontro dalla stessa nelle ore precedenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: i caschi rossi hanno forzato la porta dell'appartamento. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è stata trovata senza vita. A supporto dei vigili del fuoco anche gli agenti della polizia municipale e gli uomini del commissariato di Stato.

Le forze dell'ordine hanno eseguito una serie di verifiche e controlli, con il supporto della sezione scientifica. Le cause del decesso sono ignote ma si propende per un ipotesi di suicidio o morte naturale.