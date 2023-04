Timea Iorio trovata morta in un fondo agricolo a Castel San Giorgio, via agli esami diagnostici sul corpo

Saranno svolti degli esami diagnostici specifici, e non l'autopsia, sul corpo di Timea Iorio, la donna di 48 anni trovata morta lunedì scorso a Castel San Giorgio, in un fondo agricolo. Lo ha deciso la Procura di Nocera Inferiore.

Gli accertamenti saranno effettuati in ospedale. Tra questi una Tac, per tentare di stabilire le cause del decesso.

Il corpo era stato trovato per caso da un anziano, tra Aiello e Campomanfoli. Non c'erano segni di violenza sul cadavere. L'ipotesi è quella di una morte naturale. Resta da chiarire come fosse arrivata sul luogo del ritrovamento, distante chilometri dalla casa.

La 48enne sarebbe morta almeno due giorni prima del suo ritrovamento. Viveva con la madre, nella periferia di Roccapiemonte. Accanto al corpo c'erano una parrucca e alcuni flaconcini di medicinali che potrebbe aver ingerito. Non è escluso che la donna possa essere stata vittima di un incidente o di un malore. Sono le tesi più probabili.

Sul posto erano intervenuti poi i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, e i militari del reparto scientifico, in collaborazione con la polizia locale di Castel San Giorgio.

I funerali si terranno domani mattina a Cava de' Tirreni, alle 9,30, presso il Santuario di San Francesco e Sant'Antonio.