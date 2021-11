Narcos al porto nel Salernitano, in 37 sotto accusa

Un contributo, grande, arrivava dall'Agro nocerino. Grazie ai ruoli affidati di volta in volta per recuperare e trasportare la droga fuori dagli spazi doganali di Salerno. Si è chiusa l'inchiesta che lo scorso settembre portò a 18 misure cautelari, condotta dalla Procura di Salerno, su di un sistema che muoveva enormi quantitativi di stupefacente dal Sudamerica, diretti al porto di Salerno per poi essere smistati nell'Agro nocerino sarnese....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati