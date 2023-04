Nocera, Cambridge premia la scuola Solimena

Cambridge, leader a livello internazionale in insegnamento e certificazione della lingua inglese, ha premiato, durante la settima edizione degli Italian Preparation Centres Awards 2023, le eccellenze italiane nell’ambito delle certificazioni linguistiche e i migliori Centri di preparazione sul territorio nazionale che aiutano gli studenti ad affrontare al meglio gli esami Cambridge. Due gli istituti premiati in Campania.

La scuola che quest’anno si è aggiudicato il premio dedicato ai centri preparazione da poco entrati nel circuito Cambridge è l’istituto comprensivo «Angelo e Francesco Solimena» di Nocera Inferiore. Nonostante l’istituto si sia appena affacciato al mondo delle certificazioni Cambridge, è riuscito a coinvolgere sin da subito un consistente numero di candidati tra Young Learners (Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers) e A2 Key. Il premio Best preparation centre primary, dedicato alla migliore scuola primaria per la preparazione in lingua inglese, è stato assegnato all’istituto Fratelli Maristi di Giugliano in Campania che ogni anno attiva numerosi corsi extracurriculari pomeridiani mirati al conseguimento delle certificazioni Cambridge, dalle elementari al liceo.