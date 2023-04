Caserta, "lo schiaffo alla criminalità": i liceali ci mettono la faccia

Una mattinata di alto profilo istituzionale al Teatro del Buon Pastore di Caserta, su impulso dell’associazione Etica Futura e del liceo Manzoni, per ricordare il Sovrintendente Capo della Polizia Gennaro Autuori e l’agente Michele Del Giudice. All’incontro "Mettici la faccia: uno schiaffo alla criminalità" hanno preso parte il sindaco Carlo Marino, il procuratore Silvio Marco Guarriello, il responsabile Dia Claudio De Salvo, l’attore Simone Montedoro e il rapper Luca Caiazzo, in arte ‘Lucariello’. In apertura è arrivato anche il messaggio del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni che ha salutato e ringraziato gli organizzatori e i partecipanti.

«Abbiamo celebrato due eroi del nostro tempo che si sono sacrificati nello svolgimento del proprio dovere e abbiamo cercato di contribuire al meglio possibile coinvolgendo i ragazzi su un tema, quello della legalità, che è ormai un fil rouge della didattica del Manzoni» ha commentato la preside Adele Vairo. Con il coordinamento delle docenti Rita Adanti, Mariapiera De Lerma e Giovanna Battaglino gli studenti si sono "sfidati" in un contest di narrativa e progetti audiovisivi che ha visto vincitori Raffaella Gerace (5A), Domenico Di Vico (2B) e Francesca Tescione (2B). Menzione speciale per Federica Di Siero (2B), Paola Vozza (2A) e Gianpaola Mattiello (2B).