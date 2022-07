Nocera Superiore, anziana di 83 anni investita dal treno al passaggio a livello

Un dramma quello registratosi questa mattina a Nocera Superiore, quando una donna di 83 anni, alle otto del mattino, è stata investita da un treno all'altezza del passaggio a livello in via Vincenzo Russo, nella zona di San Clemente.

Il treno, proveniente da Salerno, era in fase di frenata per fermarsi alla stazione, quando ha investito in pieno l'83enne nocerina, che abitava a pochi metri di distanza. Il convoglio ha investito l'anziana che è morta sul colpo. Drammatica la scena alla quale hanno assistito residenti e testimoni, giunti sul posto prima e dopo l'incidente, così come per i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sull'episodio indaga la Polfer insieme ai carabinieri, in supporto. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.