Mercoledì 3 Gennaio 2018, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 14:23

Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione del quartiere Materdomini a Nocera Superiore. Il cantiere interesserà via Nicotera, via Iroma e appunto via Materdomini, con risistemazione della carreggiata, messa a quota dei tombini, sistemazione idraulica, asfalto e segnaletica. Non è inizialmente previsto un piano traffico straordinario, in presenza di lievi disagi “fisiologici” alla circolazione. Varianti provvisorie saranno attuate quando il cantiere si sposterà su via Nicotera.