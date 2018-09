Sabato 8 Settembre 2018, 14:29

SARNO - Ruba al supermercato e poi fugge lanciandosi nel fiume. È accaduto ieri a Sarno. Protagonista della vicenda un immigrato, che era entrato in un'attività commerciale per comprare una birra. Una volta presa dallo scaffale, è fuggito senza pagare il conto. E si è lanciato nell'acque del Rio Palazzo. Poco prima, aveva discusso con i dipendenti del supermercato che, avevano tentato di bloccarlo dopo il rifiuto di pagare la bevanda scelta poco prima. Una volta in acqua, è stato allertato il 118. Lo straniero è stato recuperato dal fiume e soccorso in ospedale, al Martiri del Villa Malta. I medici lo hanno visitato e curato per le leggere ferite che aveva riportato. Poco dopo, lo straniero è fuggito anche dall'ospedale. Sull'episodio è stata a quel punto data comunicazione alla polizia del locale commissariato, che ha avviato le ricerche dell'extracomunitario.