Salerno, progetto sulle bioplastiche compostabili: 14 alberi saranno piantumati in via Fiume

Venerdì alle 11.30, in via Fiume si terrà la manifestazione conclusiva del progetto sulle bioplastiche compostabili presentato da Salerno Pulita con il Comune di Salerno e cofinanziato da Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biocompostabile.

Si procederà alla piantumazione di 14 alberature nella lunga aiuola spartitraffico di via Fiume.

Alla manifestazione saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il direttore generale di Biorepack Carmine Pagnozzi, l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e l’assessore comunale alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella.