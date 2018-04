Eboli, operaio ripulisce il parcheggio sospeso in bilico nel vuoto

Giovedì 19 Aprile 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - In bilico sul cornicione per pulire l'erba cresciuta sul parcheggio comunale. Sicurezza sul lavoro, il cattivo esempio arriva dall'area di sosta accanto all'ospedale. Questa mattina un dipendente della società privata che gestisce il parcheggio comunale è salito all'ultimo livello del multipiano.Strappate alcune erbacce l'operaio è rimasto in bilico per diversi minuti a pochi metri dal vuoto. Il rischio di cadere dal terzo livello non era affatto peregrino. I pazienti affacciati alle finestre hanno immortalato il gesto irresponsabile.L'operaio era senza imbracatura e senza casco con i piedi oltre il muro di cemento che delimita il parcheggio per motivi di sicurezza.L'evidente irregolarità non rappresenta purtroppo una novità. Tempo fa i carabinieri richiamarono il responsabile di un cantiere edile. Su un tetto in ricostruzione sei operai lavoravano senza rispettare nessuna misura di sicurezza.