Non doveva muoversi da casa e rispettare la quarantena ed invece gioronzolava per le strade di Eboli affetto dal Covid-19. Un operatore sanitario, 35enne ebolitano, è stato denunciato dalla polizia municipale di Eboli per non aver rispettato le normative anti Coronavirus. I controlli sono scattati questa mattina quando l'uomo non è stato trovato a casa dai vigili urbani che hanno effettuato una serie di accertamenti per verificare il rispetto della quarantena da parte dei pazienti affetti dal Coronavirus.

