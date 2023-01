Operatori carenti con l'inglese, a Cetara ci pensa il Comune con un corso gratuito

Un corso gratuito di lingua inglese destinato ai titolari delle attività commerciali. Lo ha promosso il Comune di Cetara per migliorare l'offerta e garantire un sistema di accoglienza sempre più ad alto livello. E così chi ha carenze nella conoscenza dell'inglese potrà colmarle grazie a un progetto promosso dall'amministrazione comunale.

«Il nostro paese ha dimostrato di essere un'attrattiva turistico-culturale per le produzioni televisive, le scolaresche e le associazioni grazie alle tipicità e alle caratteristiche del nostro borgo - dice il sindaco Fortunato Della Monica - La capacità di ospitalità e di coniugare la tradizione all'innovazione è un trend in ascesa e questo preannuncia una sempre maggiore presenza di turisti, soprattutto stranieri».

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Ambientarti, il corso di lingua inglese gratuito per gli operatori turistici del comune di Cetara, fortemente voluto dai delegati al Turismo e alla cultura, Daniele D'Elia e Cinzia Forcellino, si propone di accrescere la qualità dei servizi offerti.

Questo perché viene considerato una delle prime leve del settore turistico messo in atto dal comune per la prossima stagione turistica e aiuto costante ai commercianti. Per maggiori informazioni il comune ha messo a disposizione un apposito servizio di prenotazione che è possibile contattare al numero 331 5906353 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.