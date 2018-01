Martedì 23 Gennaio 2018, 09:47

Dalle prime ore della mattina è in corso una vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, che stanno eseguendo 17 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Sono in corso di esecuzione anche numerose perquisizioni nel Salernitano, tra Agropoli e Capaccio Paestum, oltre che in Calabria e a Roma. Alle ore 11 si terrà una conferenza stampa nella sede della Procura della Repubblica di Salerno.