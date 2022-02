Ordigno bellico ad Auletta. Al via le operazioni di bonifica

Ad Auletta gli artificieri dell’Esercito hanno iniziato le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo statunitense da 500 libbre, risalente al secondo conflitto mondiale e contenente una carica esplosiva pari a circa 280 libbre.

Gli artificieri in forza al 21° Reggimento Genio Guastatori, per facilitare l’intervento sull’ordigno, hanno prima realizzato una rampa di accesso con materiale inerte (cosiddetto sabbione) e poi hanno installato una struttura campale di contenimento per la riduzione degli effetti di un’eventuale esplosione accidentale. Sono 69 le persone evacuate.