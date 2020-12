Aveva provato anche a cacciarla di casa, dopo un lungo periodo di maltrattamenti ma anche di violenza gratuita, fino a quando la donna non decise di lasciarlo e di denunciarlo ai carabinieri. Ora è finito sotto processo, con la formula del giudizio immediato richiesta dalla Procura di Nocera Inferiore. Il destinatario è un 35enne di Pagani, con le accuse che risalgono all'estate scorsa ma anche in tempi precedenti. Fino al mese di giugno, per la precisione, quando il gip del Tribunale gli notificò un divieto di avvicinamento alla vittima. L'accusa è di stalking, ma aggravato dall'aver avuto in passato con la vittima una relazione sentimentale.

Stando alle accuse, il 35enne avrebbe provocato un forte timore alla ragazza, per la sua incolumità, alterandone le abitudini di vita per un lungo periodo. Proprio a giugno, l'avrebbe ingiuriata e percossa al punto da costringerla ad uscire dal suo appartamento. Solo due mesi dopo, invece, l'aggredì all'interno della sua auto, prendendola a pugni e minacciandola anche attraverso messaggi: «Non mi arrendo finchè non ti vedo a terra». Una minaccia esplicita, dettata probabilmente - ma sarà il processo ora a doverlo dimostrare - dalla rottura della relazione tra i due. Ai carabinieri della tenenza di Pagani la donna raccontò anche di aver visto più volte l'ex nei pressi della sua abitazione, intento a seguirla e a studiarne i movimenti. Altre volte, invece, in più occasioni, l'uomo le aveva anche squarciato gli pneuamtici dell'auto. Gli elementi confluiti nel fascicolo della Procura sono ritenuti gravemente indiziari, al punto da mandare l'imputato subito sotto giudizio, senza il filtro dell'udienza preliminare.

