Salerno, Rocco Papaleo al cinema Fatima per la proiezione di «Scordato»

Fervono i preparativi al cinema Fatima di Salerno per l'arrivo dell'attore e regista lucano Rocco Papaleo che, assieme a Simone Corbisiero, domani sera sarà in sala per la proiezione di «Scordato», il film uscito lo scorso 13 aprile, che segna il ritorno di Papaleo dietro la macchina da presa dopo la brillante prova di «Basilicata coast to coast».

Pellicola impreziosita dalla presenza della cantante Giorgia, alla sua priva prova da attrice, fortemente voluta proprio da Papaleo. Nel film, l'attore lucano interpreta Orlando, accordatore di pianoforte di mestiere. Un uomo «contratto» nel fisico e nell'animo che decide di affidarsi alla bella fisioterapista Olga che, per curarlo, lo costringe a intraprendere un viaggio emotivo nel suo passato.

L'appuntamento salernitano è per domani, venerdì 12 maggio, alle ore 17.30 al cinema Fatima, in via Madonna di Fatima nel quartiere Pastena.

La prevendita dei biglietti è aperta al botteghino.