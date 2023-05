Salerno: «Domeniche ad arte», alla Pinacoteca arriva la seconda edizione

“Mater, matris” è il titolo scelto per il primo appuntamento della seconda edizione di “Domeniche ad Arte”, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il Cta Salerno aps e le Acli provinciali. Si comincia domenica 14 maggio alle 19, alla pinacoteca provinciale di Salerno con il reading dell’attrice Carla Avarista che porrà l’accento sui diversi significati ad essa legati: si parlerà dei ritratti di madri per giungere poi alla Genesi, recuperando le dimensioni poetiche e letterarie delle città e della terra.

Gli intermezzi musicali saranno con Concetta Pepere al violino e Fiammetta Saggese al pianoforte. A completare il quadro scenico l’esibizione in mimo a cura del teatro La Ribalta. Una festa della mamma all’insegna della parola scritta, del linguaggio del corpo, della musica e dell’arte.

Un’occasione anche per rivedere le importanti opere custodite negli spazi della pinacoteca provinciale, ospitata all’interno dello storico Palazzo Pinto, dove si possono ammirare le opere che vanno dal rinascimento alla prima metà del novecento. Il secondo appuntamento, invece, è in programma per domenica 11 giugno, sempre alle 19, ma questa volta in due distinte location: il museo archeologica Provincia e, a seguire alle 20, nella chiesa di San Benedetto il concerto dell’University Of Kentucky Women’s Choir, diretto da Lori Hetzel.