Salerno, le scuole premiate da Cinefrutta a Giffoni

Successo per la decima edizione di Cinefrutta, concorso per la produzione di cortometraggi sul tema della sana alimentazione promosso dalle O.p. AssoFruit Italia, Aoa e Terra Orti in collaborazione con il Giffoni Experience. La finale, condotta da Elena Scisci, ha avuto luogo venerdì scorso presso la Cittadella del Cinema di Giffoni e ha visto la presenza di oltre 600 alunni provenienti dalle scuole medie e superiori di tutta Italia. Gli studenti hanno assistito alla proiezione dei cortometraggi in concorso, scelti dall’organizzazione di Cinefrutta, ricevendo il Premio Selezione Cinefrutta.

La giuria composta da esperti del settore cinema e food ha attribuito il premio per miglior cortometraggio nella categoria Scuola medie agli alunni dell’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci con «I Fruttanauti alla ricerca del Fragolon d'oro», mentre per la categoria Scuole superiori ha proclamato vincitore l’Istituto Palombara Sabina di Roma con il corto «O cuoppo». A scegliere i vincitori del Premio del Pubblico sono stati alunni e docenti presenti in sala. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’IC Casarano Polo 2 di Casarano per la categoria Scuole medie e l’Ipssasr di Garaguso Scalo - IIS Carlo Levi di Garaguso Scalo.

Il Premio speciale Facebook, riconosciuto al cortometraggio la cui foto emblematica pubblicata sul profilo Facebook di Cinefrutta ha ricevuto più Mi piace, è stato scelto nelle scorse settimane dal popolo del web. Anche questi vincitori sono stati premiati durante la giornata finale: per la categoria Scuole medie l’Istituto comprensivo 1 di Desenzano Del Garda con «Picnic: mens sana in corpore sano» e per la categoria Scuole superiori l'istituto Antonio Pacinotti di Scafati con «Una mela al giorno toglie il medico di torno».