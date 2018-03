Lunedì 12 Marzo 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:45

Un passante ieri sera mentre camminava per strada a Battipaglia ha battuto la testa contro un palo ed è stato accompagnato in ospedale. L'episodio si è verificato verso le 21,30 di ieri in via Paolo Baratta, in pieno centro. L'uomo, 62enne battipagliese, mentre camminava sul marciapiedi, reso viscido dalla pioggia, ha perso l'equilibrio ed è finito contro il palo battenddo la testa. Un passante ha soccorso il malcapitato e poi il ferito è stato accompagnato in ospedale dove gli è stato diagnosticato il trauma cranico.