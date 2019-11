Disagi anche nel Vallo di Diano a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero nella centrale piazza di Sant’Arsenio. Fortunatamente l’albero di grosse dimensioni non ha provocato danni a persone o cose. Sul posto prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per mettere in sicurezza la piazza. © RIPRODUZIONE RISERVATA