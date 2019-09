Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' entrato indisturbato aggirandosi tra l'atrio principale e i corridoi dell'ospedale di Nocera Inferiore.Ed ha suscitato incredulità tra le diverse persone che questa mattina affollavano l'Umberto I. Certamente conosce i luoghi considerato la disinvoltura con cui si muoveva. Ad aggirarsi in cerca di cibo era un colombo, meglio noto come piccione selvatico. Per niente impaurito è arrivato volando sino all'ingresso, poi si è avviato percorrendo il grande atrio dove gli utenti aspettano di pagare ticket e prenotare visite specialistiche. Poi si è avviato verso gli ascensori. Alcune persone hanno scattato foto all'insolito ospite prima che prendesse il volo attraverso una finestra aperta. E le immagini sono diventate virale sui social.