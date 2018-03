Giovedì 15 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 06:50

Più di Milano, Torino, Palermo e Cagliari. Ma meno di Roma e Firenze. È una Salerno «cara» quella legata al mercato delle polizze assicurative per le automobili. È questo solo uno degli elementi del bollettino di statistica realizzato dall’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha monitorato l’andamento delle polizze Rc auto del terzo trimestre del 2017.Il costo medio dell’Rc auto a Salerno ha anche avuto un andamento altalenante: in aumento rispetto all’inizio del 2017, ma in diminuzione rispetto alle cifre dello scorso anno. Un costo medio che vede Salerno tra le province «nere» di tutta Italia, e che è aumentato sì nel corso dell’anno (+1,1 per cento), ma diminuendo di oltre tre punti percentuali rispetto ai premi medi registrati nel 2016.A Salerno assicurare la propria automobile costa, in media, 463 euro, e cioè circa 40 euro in più rispetto alla media italiana, che è pari a 420 euro tondi. Più economiche sono le province del nord Italia, come Milano (la media è di 409 euro l’anno), Torino (427 euro), ma anche quelle del profondo sud, come Palermo, il cui premio medio è di 427 euro e di Cagliari, a quota 422. Simile, invece, la tariffa bolognese – pari a 465 euro annui – mentre decisamente più cara è l’assicurazione a Firenze, dove il costo medio è di 526 euro. La Campania è indiscussa leader nella classifica italiane delle regioni più care per quanto riguarda l’assicurazione delle auto.Altra differenza viene dall’età degli intestatari delle polizze auto. In questo caso, sono i neo patentati – che partono, legge Bersani a parte, con una classe di merito molto alta – a dover affrontare una polizza molto onerosa. Pari, cioè, a 789 euro, almeno fino ai 24 anni di età del titolare dell’assicurazione. 524 sono, invece, gli euro che ha pagato un conducente di mezzi di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Per la soglia successiva, ovvero 35-44 anni, invece, il costo medio è di 457 euro. Che diventa 465 per gli under 60. Ultimo step, per chi ha più di 60 anni, è a quota 435 euro.