Un altro incidente si è registrato lungo la A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Polla e Petina. Un'auto con a bordo una famiglia di origine svizzera è andata a sbattere contro il guard rail.

Ferite quattro persone, tra loro anche due bambini, per fortuna non in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dai caposquadra Pasquale Pagano e Bruno Mangieri, la polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas.