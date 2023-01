Polla, primo nato del 2023 all'ospedale Curto con intervento salva mamma e bebè

Il primo nato di Polla sintetizza l'emblema dell'importanza del punto nascita all'ospedale Luigi Curto. Se non ci fosse stato mamma Erika e la piccola Ambra potevano non esserci. E invece l'equipe del reparto di ginecologia e ostetricia guidato dal primario Francesco de Laurentiis è intervenuto d'urgenza e ha salvato la mamma e la piccola (nata all'ottavo mese e pesa 1,8 kg) per la gioia di papà Vincenzo. Urgenza per una grave emorragia legata al distacco di placenta che ha reso necessario l'intervento della ginecologa Rosa Coppola e del chirurgo Nicola Ciliberti (con l'anestesista Maria Gargiulo) in attesa del pronto arrivo dell'altro ginecologo reperibile, Antonio Scutieri.

Arrivata alle 13.18, la mamma ha partorito alle 13.55, pochissimo tempo per pensare di andare in altri ospedali se non ci fosse stato il punto nascita.