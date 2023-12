Portarono via 70 collanine d'oro da una gioielleria: arrestata una coppia

II carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal gip del Tribunale di Lagonegro nei confronti di un 35enne e una 33enne di Zagarolo, in provincia di Roma, per furto con destrezza in danno di una gioielleria di Teggiano.

Il colpo venne messo a segno un anno fa, a inizio dicembre dello scorso anno.

Secondo l’ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini portate avanti dai carabinieri del Nucleo al comando del tenente Martino Galgano, a dicembre del 2022 i due indagati avrebbero sottratto “un rotolo” di gioielli ed oggetti in oro, dopo aver distratto con un pretesto il titolare dell’attività commerciale.

Gli arrestati sono stati tradotti in carcere.