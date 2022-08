Positano, un nuovo pontile per il traffico marittimo

Un nuovo pontile di sbarco per decongestionare il traffico marittimo sul molo centrale di Positano e consentire a tutti gli operatori di operare in condizioni ottimali. Dopo l’approvazione unanime in Consiglio Comunale del Regolamento per la gestione del molo condiviso con la Regione Campania e Capitaneria di Porto, e dopo mesi di lavoro e di incontri, è stata realizzata una piattaforma che consentirà l’utilizzo della banchina anche lato Fornillo, perlatro da tempo interdetta.

La struttura, spiegano dal Comune di Positano, sarà propedeutica alla predisposizione successiva di un pontile di sbarco il cui iter è già stato attivato.

«Questo nuovo punto di sbarco sarà fondamentale per decongestionare il traffico marittimo sul molo centrale e per consentire a tutti gli operatori di operare in condizioni ottimali - dice il sindaco di Positano Giuseppe Guida - Inoltre tutto ciò consentirà anche di migliorare i servizi quali la raccolta dei rifiuti che non sarà più effettuata nella parte centrale del nostro attracco».

Un importante intervento che mette le basi ad un più ampio e completo progetto attraverso il quale Positano potrà finalmente riorganizzare il punto di attracco e renderlo il più ottimale possibile.