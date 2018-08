Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESANO SULLA MARCELLANA - Paura all'alba a Montesano sulla Marcellana per l'incendio di un prefabbricato abitato da una famiglia. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina in località Tempa lo Cerro per l'incendio che aveva avvolto una struttura di due piani.Le fiamme, sulle cui cause ci sono gli accertamenti, hanno provocato gravi danni allo stabile, soprattutto di natura strutturale ed è stata evacuata la famiglia residente. Sul posto sono intervenuti tre automezzi di caschi rossi di Sala Consilina, guidati dal capo squadra, Pasquale Ruberto, che hanno lavorato duramente oltre tre ore per domare le fiamme.