Lunedì 31 agosto, alle 21, presso il Sagrato del Santuario della Madonna della Consolazione di Oliveto Citra, si apre il Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale, col patrocinio della Uilt Campania e dell’Agita. Giunto alla sua XXII Edizione, il Festival rientra tra le iniziative culturali promosse dal Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Per cinque giorni, da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre, il Festival Teatrale proporrà 5 spettacoli di 5 compagnie provenienti dall’intero territorio nazionale: Teatro dei Dioscuri di Campagna, la Compagnia Grandi Manovre di Forlì, la Compagnia Teatro Mio di Vico Equense, l’Associazione Culturale Lotus di Piombino, l’Aps Tuttinsieme di Macerata.

Al termine di ogni spettacolo non mancheranno momenti di confronto e riflessione tra il pubblico, le giurie e la compagnia esibitasi attraverso il canonico dibattito sullo spettacolo messo in scena. Grande novità di questa edizione sarà la ristrutturazione della giuria che assegnerà la statuetta Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. La consueta giuria popolare, qualificata con momenti di formazione prima, durante e dopo il Festival sarà affiancata da una giuria critica formata da personalità del mondo del teatro e del giornalismo: Giulio Baffi, Presidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e giornalista de La Repubblica; Donatella Trotta, giornalista de Il Mattino; Cristina Recupito ed Emiliano Piemonte, attori, registi, operatori teatrali.

Inoltre, tre innovativi laboratori espanderanno le attività teatrali oltre la soglia del palcoscenico: i laboratori di Accompagnamento alla visione e di ricerca teatrale InForme sonore per insegnanti, operatori e studenti iscritti alla Piattaforma del ministero “Sofia” in collaborazione con l’Agita, Ente di formazione accreditato, e il laboratorio di Animazione teatrale per ragazzi.

La parola d’ordine è sicurezza: tutte le attività, dai laboratori alla visione degli spettacoli, saranno svolte nel più rigoroso rispetto del protocollo anti diffusione da Covid stabilito dalla Regione Campania per cinema, teatri e spettacoli dal vivo.

