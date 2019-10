Venerdì 4 Ottobre 2019, 06:30

Diplomi "facili", con la complicità presunta di dirigenti scolastici, proprietari di istituti privati, insegnanti e studenti. Questo almeno secondo l’accusa, che però ora non potrà più essere provata in dibattimento. Ieri mattina infatti, il tribunale di Nocera Inferiore, collegio con presidente Cinzia Apicella, ha messo fine al processo «Immaturi», con sentenza di prescrizione per ben 116 imputati. Le accuse erano associazione a delinquere e falso. Tanti gli anni trascorsi dalla notizia di reato, l’anno scolastico era il 2009-2010, così come quello impiegato per notificare a centinaia di persone avvisi di garanzia e citazioni, insieme ai loro avvocati. Il maxi processo nasceva dalle indagini condotte dai carabinieri di Angri, concentrate su due istituti paritari di Nocera Inferiore, con avvisi di garanzia notificati ai gestori, ma anche a presidenti e componenti del corpo docente. Secondo quella che era l’ipotesi accusatoria, gli indagati accusati di associazione a delinquere avrebbero fatto figurare nei registri classe di quegli anni le "presenze fittizie" degli studenti alle varie lezioni. Agli stessi, poi, sarebbero state attribuite attività didattiche mai eseguite, con a seguire valutazioni di profitto e risultati per prove scritte ed orali mai sostenute. In questo modo, gli iscritti (le lezioni sarebbero state frequentate saltuariamente) avrebbero regolato la loro posizione con una frequenza minima, così come voleva la legge. Per poter poi accedere agli esami di Stato come allievi interni e conseguire il titolo di studio previsto.