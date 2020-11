Fermati a un posto di blocco, vengono entrambi denunciati perchè trovati in possesso di cocaina. È accaduto due giorni fa, a due giovani incensurati, di 26 e 25 anni, entrambi di Corbara, fermati dai carabinieri di Pagani dopo il segnale di stop per un accertamento su strada. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato sedici grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina da fumo, suddivisa in cristalli, insieme ad un bilancino di precisione. I due sono stati portati in caserma e sottoposti ad identificazione, poi denunciati a piede libero con l'avvio di un procedimento penale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Movida a Napoli, controlli anti-Covid dei carabinieri: ​24 multati... IL CASO Canile abusivo scoperto dai carabinieri a Boscoreale: liberati 11... LA SICUREZZA Terra dei Fuochi, sequestrata fabbrica fantasma con cinque operai

L'episodio si aggiunge alla lunga catena di sequestri, controlli e arresti che a cadenza settimanale interessano il comune di Pagani, con i suoi territori e i quartieri interessati dal grosso giro di spaccio di droga. La precedente operazione aveva di fatto coinvolto due consumatori ritenuti insospettabili, che avevano ignorato un alt per dare vita ad un inseguimento con i carabinieri. Entrambi furono denunciati a piede libero per resistenza, ma con se non avevano droga. Secondo le indagini, i due si sarebbero liberati dello stupefacente appena in tempo, per poi finire nella rete dei carabinieri.

Nelle settimane precedenti, invece, i militari della tenenza avevano concluso una serie di arresti, nei riguardi di singole persone, dopo il ritrovamento di grossi quantitativi di droga. Tutti episodi che messi insieme rappresentano la costante attività dei carabinieri di Pagani e del gruppo territoriale di Nocera Inferiore nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, attività criminale sempre in evoluzione nei comuni dell'Agro nocerino sarnese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA