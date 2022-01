Quattro malviventi denunciati dai carabinieri ad Eboli

Quattro malviventi denunciati dai carabinieri per violenza privata e furto aggravato a Campagna. I malfattori la notte dell’otto gennaio hanno fatto irruzione in un hotel a Campagna, durante l’orario di chiusura, ed hanno costretto una dipendente della struttura a farsi servire alimenti e alcolici.

I malviventi ormai ubriachi hanno litigato tra di loro e l’inserviente intimorita è fuggita via. Uno dei malviventi, approfittando della confusione, ha rubato da un espositore vari pacchetti di sigarette per l’ammontare di 100 euro ed è fuggito via con gli altri uomini.