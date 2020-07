Raid vandalico a Battipaglia. Tre automobili sono state danneggiate a ridosso della stazione ferroviaria. I balordi sono saliti sul tetto di una auto, una Citroen C3, e lo hanno danneggiato notevolmente e probabilmente hanno camminato sulla parte superiore del veicolo di proprietà di un avvocato battipagliese. Amara la sorpresa per il proprietario dell’autovettura che si è recato dalle forze dell’ordine ed ha sporto denuncia contro ignoti per smascherare gli autori del raid vandalico. Gli investigatori dovranno verificare se le telecamere presenti in via Ferrovia, e comunque a ridosso della stazione ferroviaria, hanno ripreso i vandali in azioni che hanno causato ingenti danni alle automobili in sosta. L’avvocato, proprietario dell’auto più danneggiata ha pubblicato anche un post sui social chiedendo aiuto ai cittadini per individuare i malviventi che hanno colpito il tetto della sua automobile © RIPRODUZIONE RISERVATA