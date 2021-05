Rapina autogrill sulla Napoli-Salerno, poi attraversa a piedi: travolto e ucciso

Un uomo è stato travolto ed ucciso mentre provava ad attraversare a piedi l'autostrada Napoli-Salerno dopo aver effettuato una rapina ad un autogrill. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 22, nel territorio comunale di Nocera Superiore.



Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Angri, guidati dal comandante Alfredo Rosalba, la vittima stava tentando la fuga dopo aver effettuato una rapina. Poco prima, infatti, due persone armate di coltello avevano fatto irruzione nell'Autogrill Alfaterna Ovest, in direzione Salerno. Dopo essersi fatti consegnare l'incasso, i due si sono dati alla fuga, attraversando a piedi l'autostrada: uno è riuscito a scavalcare il guard rail mentre l'altro è stato investito mortalmente da un'auto. Sono in corso indagini per risalire all'identità della vittima e a quella del complice.