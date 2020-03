© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia rapina in autostrada nel giro di pochi minuti.. Nel mirino gli autogrill delle due stazioni di servizio di Avellino. In azione la stessa banda che sotto la minaccia di spranghe ha minacciato i dipendenti delle due attività commerciali. Poi hanno sfasciato le casse. Portato via l’incasso, gratta e vinci e stecche di sigarette. Il bottino è di oltre diecimila eurLa Polstrada irpina, che opera sotto il coordinamento del vicequestore Renato Alfano, ha già acquisito le immagini della videosorveglianza.LEGGI ANCHE Rapina all'autogrill Torre Annunziata Ovest, 32enne incastrato dalle telecamere