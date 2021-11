Rapina a mano armata nella farmacia comunale

Rapina a mano armata alla farmacia comunale di Eboli. Un rapinatore con la pistola in pugno oggi pomeriggio ha fatto irruzione nella framacia di via Bachelet ed ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso. Il malvivente è fuggito via svanendo nel nulla. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, che hanno avviato le ricerche per rintracciare il bandito. Purtroppo, si tratta della quinta rapina messa a segno nelle farmacie comunali di Eboli negli ultimi mesi.