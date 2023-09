Pontecagnano, rapina in un negozio con un fucile: malviventi fuggiti con il denaro

Una rapina è stata messa a segno in una tabaccheria a Pontecagnano. In azione due malviventi con il volto coperto dai caschi che sono entrati in un'attività commerciale di via Italia, in pieno centro.

Uno dei rapinatori ha puntato un fucile a canne mozze contro il gestore dell'attività commerciale e lo ha minacciato facendosi consegnare il denaro contenenuto nel registraore di cassa e Gratta e Vinci. Rapinata anche una donna che stava effettuando acquisti nel negozio. Sull'episodio indagano i carabinieri.