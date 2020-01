Rapina in un supermercato a Battipaglia: donna ferita dai banditi, è in ospedale

Scene da far west questa sera a Battipaglia dove due malviventi hanno messo a segno una rapina in un supermercato. I banditi durante la rapina hanno ferito una donna che era all'interno della rivendita e poi sono fuggiti via con l'incasso della giornata. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e la polizia che hanno avviato le rcicerche dei rapinatori. La donna ferita è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza.

