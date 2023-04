Ravello, cinque cardiologi h24 all'ospedale Costa d'Amalfi: il Ruggi bandisce concorso

Per dotare l’ospedale “Costa d’Amalfi” dei cardiologi necessari a garantire il servizio cardiologico H24 per tutti i giorni della settimana, l'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno ha bandito il concorso per il reclutamento di cinque figure specialistiche da reclutare con la qualifica di dirigente medico.

A darme notizia sono i sindaci della Costa d'Amalfi attraverso la Conferenza permanente che raggruppa i primi cittadini del comprensorio. «L’emanazione del bando ha fatto rapidamente seguito al recente incontro dei Sindaci con il Presidente Vincenzo De Luca e col Direttore Generale dell’Azienda, D’Amato - fa sapere il delegato alla sanità Andrea Reale - nel quale era stato assunto l’impegno di potenziare un servizio di fondamentale rilievo anche in funzione dell’incremento dei flussi turistici».

La Conferenza dei Sindaci che si era mobilitata a sostegno delle esigenze della comunità, in particolare nel delicato settore della sanità, vede così riconosciuto il proprio lavoro.

«Una rivendicazione lunga e complessa trova la soluzione migliore grazie all’attenzione della Regione Campania e della nostra AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona nonché all’impegno delle forze politiche e dei cittadini che hanno aggiunto ulteriore impegno a quello profuso dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi» conclude poi Reale.