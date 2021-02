Nuova frana in Costiera Amalfitana. Dopo quella caduta martedì scorso ad Amalfi, e che ha provocato l'interruzione della strada statale 163, questa mattina a cedere è stata una strada in località Casa Rossa, a Ravello.

Lo smottamento si è verificato nella parte alta del comune costiero ed ha interessato una ex strada interpoderale, diventata residenziale con il tempo. Buona parte della carreggiata è precipitata nel costone montano sottostante. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il Comune di Ravello ha già informato la Protezione civile regionale che nelle prossime ore effettuerà un sopralluogo. La zona, nella quale risiedono 7-8 nuclei familiari, era già stata colpita da una frana nel dicembre 2019. Il maltempo sta imperversando su tutta la provincia.

Ieri sera si è verificato uno smottamento in località Breccelle a Cava de' Tirreni. Una decina di famiglie sono rimaste isolate a causa della frana che ha interamente bloccato la sede stradale. La Protezione Civile ha attivato le procedure per la rimozione dei detriti che sono terminate in mattinata. Sul luogo dello smottamento è giunto anche il sindaco Vincenzo Servalli per sincerarsi di persona dell'accaduto.

