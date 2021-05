Rfi: a Scafati un nuovo sovrappasso pedonale sulla linea Napoli-Battipaglia

Aperto stamattina, in via Salice a Scafati (Sa), un passaggio sopraelevato per consentire ai pedoni di attraversare in totale sicurezza i binari della linea ferroviaria Napoli – Battipaglia.

La struttura è in acciaio con pannellature trasparenti ed è servita, oltre che da scale, da ascensori con ampie vetrate. Benché sia ancora necessario provvedere alla fornitura elettrica per il loro funzionamento, d’intesa con il Comune la passerella è stata inaugurata per consentirne l’utilizzo immediato alla cittadinanza.

Il nuovo sovrappasso, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), integra le opere di viabilità alternativa che già ad aprile 2019 hanno consentito di chiudere definitivamente il passaggio a livello che si trovava nella stessa via, eliminando le interferenze fra traffico stradale e ferroviario.

L'intervento rientra in un più ampio programma che RFI sta completando per eliminare i passaggi a livello nei comuni di Angri e Scafati, per un impegno economico complessivo di circa 17 milioni di euro.