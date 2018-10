Domenica 14 Ottobre 2018, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eboli- Investito in litoranea, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il ciclista travolto da un'auto lungo la provinciale 175 è un romeno di 56 anni. Vasile P. vive in via Dante, una delle traverse sterrate della strada che costeggia il mare e la pineta. In serata, l'uomo rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. Un automobilista alle sue spalle non si è accorto del ciclista. L'impatto è stato violento e traumatico.Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito all'ospedale di Eboli. Il romeno è ricoverato in chirurgia dove i medici si sono riservati la prognosi. Il 58enne ha riportato un grave trauma cranico, lesioni alle braccia e alle gambe.La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Santa Cecilia e dai vigili urbani giunti da Eboli. L'automobilista si è fermato a prestare i soccorsi e ha lanciato l'allarme. L'auto e la bicicletta sono stati sequestrati.