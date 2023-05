Rifiuti non raccolti, vigili in borghese per stanare i «cafoni» a Nocera Inferiore

Vigili in borghese per cogliere sul fatto chi deposita, non raccoglie o conferisce rifiuti irregolarmente. Si intensificano e potenziano i controlli per l'avvio del nuovo calendario della differenziata a Nocera Inferiore. Da oltre un mese stanno già lavorando i primi 20 idonei al concorso della Nocera Multiservizi. A loro si unirà l'operatore ecologico per lo spazzamento in almeno 15 zone della città. Sul fronte controlli ci saranno squadre di vigili in borghese per verificare l'uso di dispositivi per la rimozione di deiezioni canine da parte dei proprietari.

Lo stesso tipo di verifiche sarà fatto in periferia, spesso preda di conferimenti irregolari e fuori orario, che a loro volta creano discariche permanenti sul territorio. Si lavorerà in tal senso anche sui dipendenti della Multiservizi, per verifiche sulla modalità di raccolta dei rifiuti. Molte volte, infatti, i rifiuti vengono mischiati e poi gettati nell'unico contenitore. Stando almeno ad alcune segnalazioni fatte dai cittadini. Intanto proseguono gli incontri dell'amministrazione comunale per l'aggiornamento sul nuovo calendario della differenziata.