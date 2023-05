Quasi novanta multe, di cui 18 a ditte ed aziende. In campo 50 ispettori ambientali e 38 agenti della polizia municipale per acciuffare gli sporcaccioni e reprimere il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, ancora troppo diffuso in città, al centro e nelle frazioni di Cava de' Tirreni. Nelle settimane scorse aveva fatto molto discutere il ritrovamento di una vasca da bagno in via Mafalda di Savoia, a pochi passi da Corso Umberto I e dai portici. A distanza di qualche giorno arriva dall’amministrazione, e in particolare dall’assessore alla sicurezza Germano Baldi e dal comando della polizia municipale, diretto dal comandante Stefano Cicalese, una risposta decisa a coloro che infrangono le norme sulla raccolta differenziata.

Ottantotto le multe elevate soprattutto a cittadini e ristoratori. La maggior parte, beccata grazie agli accertamenti sui sacchetti, depositati fuori orario o fuori calendario. Poco meno di cento unità, tra ispettori ambientali e agenti della polizia municipale, impiegati per reprimere e prevenire il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. La mappa delle zone rosse indica alcune frazioni come le più sporcaccione. Tra queste San Pietro, Croce, Pregiato, Sant’Anna e San Martino. Ma la sorpresa riguarda il centro dove, negli ultimi mesi, si sono scoperti cumuli di rifiuti, anche ingombranti, abbandonati in strada. L’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Germano Baldi ha fatto sapere, dati alla mano, che i controlli sono continui, così come le multe che ricadono sulla testa di chi non osserva le norme sulla raccolta differenziata.

«I controlli sono giornalieri, grazie all’impegno e alla collaborazione degli agenti della polizia municipale, degli operatori della Metellia e delle guardie ambientali - spiega - così come le multe. Purtroppo i comportamenti incivili e maleducati dei cittadini, o meglio di alcuni di essi, stanno diventando sempre più frequenti. Per questo che abbiamo bisogno anche delle segnalazioni dei cavesi che tengono alla pulizia e al decoro della loro città. Chiunque è testimone di infrazioni è invitato a denunciare. Cosi è avvenuto nella frazione dell’Annunziata dove alcuni cittadini, in particolare un gruppo di mamme, hanno segnalato il comportamento incivile di qualche residente che abbandona rifiuti di ogni genere fuori orario che insistono così in strada proprio a pochi passi di un istituto scolastico. Le mamme erano, infatti, preoccupati anche per le infezioni e la presenza di topi. A tal proposito hanno richiesto di poter spostare i cassonetti in un punto più isolato e comunque lontano dalla scuola e dal passaggio obbligato dei piccoli alunni».