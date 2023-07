Scafati: rissa e coltellate tra minori, in tre estinguono il reato col volontariato

Tre giovani imputati per una rissa a Scafati hanno estinto il reato, superando il periodo di messa alla prova alla quale avevano fatto accesso, con richiesta al gip. Per un 18enne resta in corso il processo, invece, a Nocera Inferiore. I tre hanno superato il percorso di volontariato e lavoro sociale, così come previsto dal codice penale.

I fatti si consumarono presso il centro Plaza, nella frazione di San Pietro, quando un ragazzo fu accoltellato al torace.

La vittima fu trasferita da un'ambulanza a Nocera, in ospedale. La diagnosi fu di un paio di settimane di convalescenza. Alla maxi rissa avrebbero partecipato almeno dieci persone, molte delle quali sfuggite alle forze dell'ordine e alle indagini che vennero dopo.

A risultare decisive per l'identificazione dei quattro, tutti denunciati a piede libero, furono telecamere di sorveglianza e testimonianze. Sconosciuta la ragione della scazzottata: dai futili motivi a ragioni di natura personale. L'arrivo di un secondo gruppo di persone scaldò ancor di più gli animi, fino alla rissa. Poi spuntò un coltello, utilizzato contro uno dei presenti.