Salerno, il ministero dell'Interno approva il progetto videosorveglianza per undici comuni

Il ministero dell'Interno ha approvato gli undici progetti per la sicurezza presentati dai comuni della provincia di Salerno.

Lo annuncia, in una nota, il prefetto di Salerno Francesco Russo, per il quale «queste ultime progettualità trovano fondamento nella peculiarità strategica degli stessi territori, il sistema di pubblica sicurezza verrà implementato e potenziato attraverso interventi mirati nei contesti urbani tra i più delicati di questa provincia, in considerazione dell'importanza di favorire il rispetto della legalità in senso ampio e di migliorare gli standard di sicurezza per tutti cittadini.

Il finanziamento di tali progetti consentirà, pertanto, di potenziare l'azione di prevenzione e repressione dei reati nelle zone maggiormente a rischio di criminalità diffusa e predatoria, di esercitare un controllo pressoché capillare sulle principali arterie stradali del territorio, monitorando le vie di accesso e i punti ritenuti "sensibili”, nonché di migliorare il decoro urbano e la vivibilità dei territori interessati da situazioni di degrado e di illegalità».

I comuni per i quali sono stati approvati i progetti sono: Agropoli, Angri, Battipaglia, Cava de' Tirreni, Eboli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano e Scafati.

L'ìmporto totale del finanziamento che verrà concesso è di un milione 750mila euro,