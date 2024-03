Scuola, ecco la mappa dei posti liberi dopo i pensionamenti. Si prospetta una rivoluzione dietro le cattedre di ogni ordine e grado e un ricambio nel personale Ata che comprende bidelli e assistenti tecnico-amministrativi. Da settembre si libereranno nel Salernitano ben 576 cattedre (erano 537 l’anno scorso). E andranno in pensione anche 245 operatori Ata tra cui bidelli e assistenti scolastici. Il dato è confermato dall’Ufficio scolastico provinciale a chiusura dei termini per poter presentare le istanze di cessazione di servizio. Il dirigente provinciale dell’Ufficio scolastico, Mimì Minella, ha diramato ieri gli elenchi ufficiali dei pensionamenti nei vari ordini di scuola. Tra i pensionamenti si registra una intensa uscita di docenti dal sistema scolastico. In molti, soprattutto tra i docenti, hanno deciso di andare in pensione, anche prima del compimento dei 65 anni.

Dove si liberano i posti? Alle scuole elementari sono 155 le maestre che salutano la scuola: di queste, ben tre maestre aal comprensivo, altre tre al comprensivo, due al comprensivo(che da settembre sarà accorpato al comprensivo Mari), 2 al comprensivo. In provincia alle elementari salutano la scuola 4 maestre al comprensivo di, 4 al comprensivo. Alla scuola dell’infanzia vanno in pensione in provincia 70 maestre, delle quali 8 sono in servizio nel capoluogo, 2 al comprensivo Matteo Mari, 2 al comprensivo, 2 alla scuola, una al comprensivoa, una al comprensivo. Tra le scuole che in provincia salutano più maestre dell’infanzia pensionande figurano la scuoladi Battipaglia (2) e il comprensivo(2), il secondo comprensivo di M(2); aandranno in pensione due maestre dell’infanzia ai comprensivi; ain pensione 2 maestre ai comprensivi. Alle scuole medie sono messi in pensione 134 prof. Mentre alle superiori salutano la scuola 217 professori (se ne contavano 199 un anno fa). Gli istituti superiori con più prof in pensione nelle varie materie sono il liceodi Salerno (5 prof in pensione), il liceo(5 prof), il professionaledi Salerno (6 prof), l’istituto(3 prof),di Salerno (4 prof).

Alla finestra c’è il mondo dei precari che aspetta il suo turno. Tra precari delle Graduatorie ad esaurimento, candidati delle graduatorie dei concorsi 2020, 2021 e 2022, la platea da accontentare è molto folta. Il turnover comunque ci sarà soprattutto alle scuole medie e superiori, dove c’è meno affollamento di precari nelle graduatorie. I posti per le assunzioni, però saranno appena la metà dei posti lasciati liberi dei pensionamenti: appena 288. Altri 288 posti dei 576 liberati dai pensionamenti saranno destinati alla copertura delle operazioni di mobilità annuale dei docenti di ruolo. Le attese degli aspiranti ai trasferimenti è tanta. Ma molti resteranno delusi, sicuramente la maggioranza. Un dato è certo: c’è voglia di fuga. Tra prof e maestre più in là con gli anni e con trent’anni di servizio serpeggia la convinzione di aver profuso il massimo sia in termini di sforzo fisico che di impegno professionale e didattico. In Campania da settembre - se i pensionamenti saranno confermati - potranno trovare finalmente posto a tempo indeterminato circa tremila insegnanti precari. Una speranza che si avvera. Finalmente la chiusura di una lunga parentesi professionale tra supplenze, spostamenti in treno e classi ballerine ogni anno.

Il ringiovanimento ci sarà. Intanto è agli sgoccioli l’attesa dei tanti precari candidati al concorso a cattedra che si aprirà la prossima settimana: ai nastri di partenza oltre 11mila salernitani sulle varie classi di concorso.

