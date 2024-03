Terminare gli studi e non avere le adeguate competenze per trovare un lavoro adeguato alle proprie aspirazioni. Mettersi alle spalle i cinque anni delle superiori e non avere livelli di preparazione quantomeno sufficienti in italiano e matematica. La dispersione implicita adesso fa più paura dell’abbandono anticipato degli studi. Perché i numeri delle interruzioni di frequenza con evasioni stanno calando, stando ai dati recenti dell’Ufficio scolastico regionale. Resta invece la grande “crociata” che la scuola si prefigge per preparare i nostri diplomati alle sfide del domani, offrendo loro le competenze di base in uscita dal ciclo delle superiori. La situazione di partenza, però, non è delle migliori. E la sfida pare tutta in salita.

LO SCENARIO

Dal 2019 ad oggi sono crollate le competenze dei nostri diplomati. Quattro anni fa era il 49,26% dei diplomati a uscire dalle superiori con competenze di base in italiano insufficienti; il 50,18% aveva competenze insufficienti in matematica. Nel 2023 la situazione ha toccato un record negativo secondo un recente dossier comparativo dell’Istituto nazionale Invalsi. Focus sulla provincia di Salerno a tinte fosche. Solo uno studente su tre esce dalla scuola superiore con competenze alfabetiche e matematiche sufficienti, precisamente solo 5.910 studenti su 17.280 ragazzi che si sono diplomati nell’anno 2023. Il 69,15% dei diplomati nell’estate 2023 aveva insufficienze in italiano, mentre il 68,58% aveva competenze di base pessime in matematica. Alle superiori il 69,16% degli studenti e delle studentesse neo diplomate a luglio 2023 non raggiungeva un livello di conoscenze sufficiente in Italiano: due ragazzi su tre peccavano nella comprensione testuale e nella elaborazione di un testo scritto. Numeri preoccupanti. In pratica 11.135 studenti su 17.280 neo diplomati a luglio, hanno chiuso il secondo ciclo scolastico non sapendo comprendere bene il significato di un testo narrativo e poetico. I dati Invalsi sono implacabili e dolorosi. Tra i diplomati ci sono serie lacune alfabetiche. Solo il 28,34% degli studenti diplomati al quinto anno (3.470 ragazzi) raggiungono standard sufficienti di apprendimento e competenze; mentre solo un 2,51% dei diplomati (1.870) ha livelli di competenze avanzate. Eppure nel 2019 in italiano le competenze avanzate riguardano il 6,28% degli studenti, mentre i ragazzi nella fascia di adeguatezza erano il 35,66%. Un raffronto preoccupante che alimenta le preoccupazioni sulla dispersione implicita. Ed è facile puntare il dito sugli anni terribili della pandemia: la didattica a distanza, i lockdown, la didattica a singhiozzo in presenza e a scaglioni. Un quadro a tinte fosche anche per le materie matematiche e scientifiche. Il 68,58% degli studenti salernitani (11.578) del quinto anno delle superiori non raggiunge competenze sufficienti. Nel Salernitano solo il 25,13% dei neo diplomati raggiunge standard sufficienti di competenze. E il 6,30% (2.440) raggiunge invece l’eccellenza in matematica.

APPROFONDIMENTI Salerno, nuovoa violenza a Fuorni: detenuto scaglia tavolo contro comandante della Penitenziaria Frode fiscale nel Cilento, sequestrate 80 bombole di Gpl pronte alla vendita illecita



IL DIVARIO

La situazione stride, sempre nell’ambito delle competenze alfabetiche, con i dati degli standard formativi degli studenti di Milano, quindi del nord Italia. Nel milanese solo uno studente su 3 va sotto la sufficienza nelle rilevazioni Invalsi di italiano: il 35,6% (contro il 69,15% dei salernitani) non raggiunge standard adeguati di competenze. Mentre il 68,58% degli studenti salernitani (11.578) del quinto anno delle superiori non raggiunge competenze sufficienti, a Milano invece solo il 37,8% dei diplomati pecca in matematica. «È chiaro che ci attendiamo a breve termine una riduzione della dispersione scolastica – aveva dichiarato a Salerno nei giorni scorsi il direttore generale dell’Ufficio scolastico campano, Ettore Acerra - Mentre a lungo termine puntiamo ad un miglioramento delle competenze dei ragazzi e quindi di ridurre quella dispersione implicita che rappresenta un fattore molto importante. Vorremmo che i ragazzi col diploma e la qualifica professionale riescano ad acquisire delle competenze spendibili in un futuro migliore».