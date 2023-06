Vende bici elettriche indicando una località del Cilento per il ritiro, ma è una truffa online

Si spaccia per un venditore di ebike sul web, sfruttando diversi gruppi di Facebook, per poi fornire, dopo aver ricevuto i soldi tramite pagamenti su carta, un indirizzo per il ritiro della bici che corrisponde all'abitazione di una persona completamente estranea a tale vicenda.

L'indirizzo, infatti, corrisponde corrisponde a quello di una donna che vive a Rofrano, comune del Cilento.

Sono già diverse le vittime di questa truffa. Le persone coinvolte hanno provato a denunciare, ma il profilo scompare e ricompare su Facebook, assumendo varie identità. 4

Una volta raggiunto telefonicamente il finto venditore di bici, lui si identifica con il nome di Luca Bortone.